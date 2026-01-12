Presidenta encargada Delcy Rodríguez: Más de seis millones de estudiantes regresaron a clases en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este lunes que más de seis millones de niños y niñas retornaron a las aulas con el inicio del Segundo Período Escolar 2025-2026, tras la pausa por las festividades navideñas.

Durante la jornada, Rodríguez encabezó la entrega e inauguración de la nueva sede de la Escuela Nacional “Pedro Camejo” en Catia La Mar, institución que atenderá a 106 estudiantes de educación inicial y primaria con infraestructura completamente renovada.

La mandataria destacó que, además de esta obra, se entregan e inauguran 11 instituciones educativas en distintas regiones del país y que 1.725 unidades educativas han sido completamente recuperadas, incluyendo trabajos de pintura, albañilería, impermeabilización y renovación de los sistemas eléctricos.

“Hoy, más de 6 millones de niños y niñas están escolarizados. Aquí en Catia La Mar entregamos una unidad educativa nueva y, de la misma forma, se están entregando e inaugurando hoy 11 instituciones en todo el país”, señaló Rodríguez durante su visita al centro educativo.

La presidenta encargada subrayó que estas acciones buscan garantizar espacios seguros y dignos para el aprendizaje, asegurando la continuidad del proceso educativo en todo el territorio nacional.

Rodríguez recorrió las instalaciones para supervisar los trabajos de infraestructura y enfatizó la importancia de mantener la calidad educativa, resaltando la atención a los estudiantes y la modernización de los espacios escolares.

