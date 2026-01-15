Presidenta encargada Delcy Rodríguez presentará Mensaje Anual ante la Asamblea Nacional

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentará este 15 de enero de 2026 su Mensaje Anual a la Nación ante la Asamblea Nacional, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución venezolana, que exige al jefe de Estado rendir cuentas sobre el ejercicio del poder en el año previo.

El acto, que tendrá lugar en el Palacio Federal Legislativo de Caracas, adquiere un carácter excepcional tras el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. Rodríguez comparece en representación del Ejecutivo para garantizar la continuidad administrativa y estabilidad institucional.

Según la normativa vigente, el mandatario debe presentar cada año un informe sobre los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión al Parlamento dentro de los diez primeros días hábiles de sesiones ordinarias.

La jornada está marcada por una fuerte movilización en las calles de Caracas, donde sectores sociales y gremios han expresado apoyo a Rodríguez y han exigido el respeto al derecho internacional y la liberación de Maduro y Flores.

En sus recientes declaraciones, Rodríguez ha enmarcado su administración en un “nuevo momento político”, señalando avances en la liberación de presos y abogando por el entendimiento entre diferentes fuerzas políticas, pese a las tensiones internas y las condiciones en la relación con Estados Unidos tras los hechos de inicios de mes.

El mensaje anual permitirá exponer la situación del país, las líneas de acción del Gobierno y las prioridades para el período en curso, en medio de un contexto político complejo y de alta visibilidad internacional.

