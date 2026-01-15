Presidenta Encargada Delcy Rodríguez presentó reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó este jueves ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Durante su Mensaje Anual a la Nación, desde el Palacio Federal Legislativo, Rodríguez que esta reforma tiene el objetivo de “incorporar los modelos productivos que están en la Ley Antibloqueo, para que sean blindados en nuestra Ley de Hidrocarburos. Que permita que esos flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura”, explicó.

En este sentido, solicitó al cuerpo legislativo la aprobación de esta reforma parcial, y entregó el proyecto ante el Parlamento.

REDACCIÓN MAZO