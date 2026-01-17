Presidenta Encargada Delcy Rodríguez ratifica agenda de cooperación binacional con EE. UU. en Consejo Nacional de Economía

En el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva, la Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Dra. Delcy Rodríguez Gómez, ratificó una agenda de cooperación binacional con los Estados Unidos tras sostener una conversación telefónica con el presidente Donald Trump.

La mandataria enfatizó que Venezuela asume este vínculo sin temores, reivindicando una relación histórica que se remonta a la época del Libertador Simón Bolívar, y reafirmó la disposición de avanzar en una etapa de respeto mutuo, superando las incomprensiones políticas del pasado que afectaron el nexo entre ambas naciones.

Esta nueva hoja de ruta diplomática y económica prioriza la cooperación en sectores estratégicos como energía, comercio y finanzas, bajo una visión binacional orientada estrictamente al bienestar del pueblo venezolano. Rodríguez detalló que se busca normalizar las relaciones en condiciones de equilibrio y reciprocidad, destacando que la apertura hacia los mercados internacionales es un paso natural para un país con un rol protagónico en la seguridad energética global.

La jefa de Estado hizo un llamado a los sectores productivos, industriales y emprendedores a acompañar esta apertura mediante el fortalecimiento de la producción nacional en áreas críticas como la agroalimentaria y la farmacéutica. Subrayó que la consolidación de la soberanía económica, impulsada tanto por la agenda internacional como por el empuje de la economía comunal, es la vía definitiva para superar las limitaciones del bloqueo. Con este anuncio, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso de integrar a todos los motores económicos del país en un esfuerzo conjunto por la prosperidad y el desarrollo nacional.

