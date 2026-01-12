Presidenta encargada Delcy Rodríguez rechaza intento de Trump de atribuirse un liderazgo sobre Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este lunes que el gobierno de su país es ejercido por las autoridades venezolanas y no por fuerzas externas, en respuesta a una declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que este último se autoproclamó “presidente interino” de Venezuela en redes sociales.

Rodríguez hizo las declaraciones durante un acto oficial en Catia La Mar, estado La Guaira, donde coincidió con el reinicio del periodo escolar. Señaló con firmeza que en Venezuela “hay un Gobierno que manda”, encabezado por las instituciones locales y respaldado por el pueblo organizado, y calificó como improcedentes las pretensiones ajenas de adjudicarse funciones de mando sobre la nación.

«Aquí hay un Gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en EE.UU.», sostuvo la mandataria, en alusión directa a las publicaciones recientes de Trump y su intento de presentarse como figura de autoridad en el país.

La presidenta encargada recordó que su gestión actúa en defensa de la soberanía e independencia, y rechazó cualquier narrativa que minimice el papel de las autoridades venezolanas en la conducción política del país.

Aseguró que Caracas trabaja junto al “poder popular” para consolidar relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y en el marco de la legalidad internacional, sin depender de dictados externos.

Las tensiones diplomáticas entre Caracas y Washington han escalado tras una operación militar estadounidense en los primeros días de enero, que resultó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la Primera dama Cilia Flores, lo que provocó una respuesta firme del gobierno venezolano en defensa de sus instituciones.

Rodríguez insistió en que Venezuela mantiene su voluntad de diálogo y cooperación, pero bajo condiciones de respeto a su soberanía, y subrayó que cualquier intento de atribuir autoridad sobre el país desde el exterior carece de legitimidad ante el pueblo y las leyes venezolanas.

