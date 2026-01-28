Presidenta Encargada Delcy Rodríguez recorre instalaciones recuperadas de UCV

Este martes, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó un recorrido por las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV); centro universitario que fue restaurado recientemente por el Gobierno Bolivariano.

Durante el recorrido la Mandataria, estuvo acompañada por diversas autoridades, y pudo interactuar y compartir su opinión con los presentes, en esta «nueva etapa de la casa que vence las sombras». Rodríguez también tuvo la oportunidad de intercambiar ideas con estudiantes de la UCV, entre los cuales estaban estudiantes que representan a partidos de la oposición extremista venezolana.

La Presidenta Encargada instó a los estudiantes del sector opositor durante este encuentro a realizar una política responsable, «lejos del show y la poliquitería»; y a su vez, hizo un llamado al encuentro a todos los actores políticos, coincidentes y divergentes, bajo un enfoque inclusivo, ya que «los venezolanos prefieren los acuerdos, en lugar de la confrontación».

En este sentido, es importante rememorar que Rodríguez, días pasados, llamó a la reflexión colectiva y a la unidad nacional como vías para frenar la violencia y el odio, y así, fortalecerla estabilidad institucional y contribuir al bienestar social del pueblo venezolano, en un contexto que demanda serenidad y compromiso político.

También exhortó a los estudiantes a sumarse al Programa para la Convivencia y la Paz, diseñado para combatir la incubación del odio y la violencia en el país.

Este plan, fue recientemente instalado durante un encuentro con los integrantes del Consejo de Convivencia y Paz en el salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, por la Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, quien subrayó la necesidad de realizar un «arqueo» o revisión exhaustiva de la situación actual para fortalecer la paz desde las bases.