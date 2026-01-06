Presidenta encargada Delcy Rodríguez recorre la Comuna Socialista José Félix Ribas

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, encabeza hoy un despliegue de trabajo en la Comuna Socialista José Félix Ribas, en la ciudad de Caracas, donde inspecciona de primera mano los avances de los proyectos aprobados a través de las Consultas Populares Nacionales y el empoderamiento productivo de la comunidad.

Durante el recorrido, la Presidenta Encargada verifica el impacto social de los proyectos culminados, específicamente la dotación de tanques de agua de 150 y 200 litros, resultado directo de la democracia participativa y protagónica. Asimismo, supervisa las obras actualmente en ejecución, como la sustitución de techos y la creación del nuevo Gimnasio Comunal, iniciativa impulsada por la juventud del sector.

Poder Popular en vanguardia productiva

La jornada destaca la capacidad operativa de la Textilería José Félix Ribas, planta que genera uniformes escolares para más de 15 centros educativos y garantiza el acceso a vestimenta de calidad a precios comunales. Del mismo modo, la Dra. Delcy Rodríguez conoce la experiencia de la unidad «Un Nuevo Amanecer», dedicada a la fabricación de artículos de limpieza para combatir el desabastecimiento en el territorio.

En este intercambio con el pueblo, la Presidenta Encargada dialoga con los voceros y voceras que dinamizan la economía local, entre ellos:

Geovanny Rojas, vocero principal y responsable de la gestión textil.

Belkys Morales, encargada del Plan Bodega que atiende a 860 familias.

Carlos Carrera, responsable de la Planta Potabilizadora que beneficia a más de 2.600 familias.

Emprendimiento y protección social

El despliegue sirve para visibilizar el Movimiento de Emprendedores Juntos, el cual agrupa a 66 hombres y mujeres que desarrollan oficios en áreas de ferretería, repostería, carpintería y estética. Esta fuerza trabajadora representa el motor de la economía comunal que se consolida en el sector Santa Ana y sus adyacencias.

Con esta actividad, el Gobierno Bolivariano reafirma que la gestión pública se ejerce desde las bases, cumpliendo con el mandato de eficiencia o nada para elevar la calidad de vida de los 12.813 habitantes que dan vida a esta comuna combativa.

T y F/ Prensa Presidencial