Presidenta encargada Delcy Rodríguez sostiene encuentro con delegación de Emiratos Árabes Unidos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este martes un encuentro con el enviado especial del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Ali Mohammed Hammad Al Shamsi, en el Palacio de Miraflores, como parte de la agenda diplomática del Ejecutivo Nacional para esta semana.

El Gobierno venezolano indicó que la reunión busca consolidar una nueva etapa de relacionamiento bilateral, basada en los principios de la Diplomacia de Paz y el respeto al Derecho Internacional.

Por la delegación venezolana participaron, además de Rodríguez, el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; el canciller Yván Gil; y el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva.

Ambas misiones evaluan oportunidades de inversión en diversos sectores productivos y acordaron promover proyectos conjuntos para fortalecer relaciones diplomáticas que superan los 50 años, con el objetivo de impulsar el progreso y bienestar de ambas naciones.

La reunión se da en un contexto de ampliación de la agenda diplomática venezolana, que esta semana también incluye diálogos con representantes de la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza, orientados a avanzar en nuevas vías de cooperación internacional.

T/CO