Presidenta Encargada Delcy Rodríguez sostiene reunión con integrantes del «Programa para la Convivencia y la Paz» de Venezuela

Este viernes, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lidera reunión con integrantes del Programa para la Convivencia y la Paz, con el objetivo de establecer líneas estratégicas para promover la tranquilidad del país desde los diversos sectores, en pro del bienestar de la Nación.

En este sentido, es importante recordar que el pasado martes 7 de enero, la Mandataria venezolana solicitó ante el Parlamento venezolano promover una Ley para sanar las heridas de los sectores radicales, con el objetivo de fomentar la paz y la conciencia política, económica y social.

Asimismo, indicó que otro de los puntos relevantes de este instrumento legal es erradicar las expresiones sociales, políticas, económicas que inciten al odio, ya que las mismas han derivado «situaciones muy peligrosas para el país», por lo que, instó a su vez a impulsar programas de paz y convivencia en todos los sectores de Venezuela.

Además, explicó que las acciones y expresiones colmadas de intolerancia han «comprometido la independencia y soberanía nacional al arrodillarse ofreciendo nuestro país y nuestras riquezas»; por lo que también hizo un llamado a todos los actores políticos que hacen vida en el país, para que en conjunto y en unión, los venezolanos avancen hacia una sola dirección, a sanar lo que han sido las consecuencias de la agresión militar del pasado 3 de enero.

Aunado a lo antes mencionado, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el lunes 21 de enero, durante el Consejo Federal de Gobierno (CFG), ratificó la voluntad del Ejecutivo Nacional de priorizar el diálogo y la diplomacia como instrumentos esenciales para la convivencia internacional.

T y F/ Prensa Presidencial