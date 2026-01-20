Presidenta encargada Delcy Rodríguez visita parroquia La Vega para consolidar Poder Comunal

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, realizó una jornada de atención social en la Base de Misiones Socialista «Hugo Salas» en el sector El Encanto, de la parroquia La Vega de Caracas para el fortalecimiento de la organización comunal.

El Pueblo organizado de esta popular parroquia caraqueña tiene previsto la puesta en marcha de sus espacios productivos: una Planta Potabilizadora, la Bodega Comunal, la Ferretería Comunal, la entrega del Gas Comunal, la activación de un Cyber, la Casa de Alimentación, la Sala de Autogobierno y una Zona Gamer para los jóvenes de la comunidad.

Adicionalmente, estará al servicio de todos el Módulo de Justicia y Paz Comunal, la Farmacia Caracas y el Consultorio de Atención Integral. Cabe destacar que, estas actividades comunales son parte del Plan de Gobierno, establecido por el presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros, en los que se supervisan proyectos productivos y se fortalece el Poder Popular, siendo una forma de comunicación directa con las comunidades organizadas del país.

REDACCIÓN MAZO