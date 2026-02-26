Presidenta encargada Delcy Rodríguez y directivos de Shell evalúan proyectos gasíferos

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo este jueves 26 de febrero una reunión en el Palacio de Miraflores con altos directivos de la empresa energética británica Shell, con el objetivo de evaluar oportunidades de cooperación en el área gasífera y fortalecer alianzas estratégicas para el desarrollo del sector.

En el encuentro participaron el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón; la viceministra de Petróleo, Paula Henao; y el viceministro de Gas, Luis González, quienes abordaron posibles esquemas de inversión y reactivación de proyectos vinculados a la exploración y explotación de hidrocarburos.

Las conversaciones se enmarcan en la política del Ejecutivo nacional orientada a impulsar la recuperación productiva del sector energético, atraer capital internacional y maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales del país. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y avanza en su consolidación como una de las principales potencias gasíferas globales.

A través de estas alianzas, el Gobierno Bolivariano busca reactivar pozos petroleros, desarrollar yacimientos de gas y fortalecer la infraestructura asociada, bajo un esquema de cooperación que respete la soberanía nacional y promueva beneficios compartidos.

Shell, empresa con operaciones en más de 70 países, mantiene experiencia en producción de petróleo y gas a escala internacional, lo que abre posibilidades para ampliar la participación en proyectos energéticos estratégicos en territorio venezolano.

La reunión reafirma la disposición del Ejecutivo de consolidar acuerdos que impulsen el crecimiento económico y fortalezcan la posición de Venezuela en el mercado energético mundial.

