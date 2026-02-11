Presidenta encargada Delcy Rodríguez y secretario de Energía de EE.UU. revisan agenda energética

La Presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este miércoles una reunión de trabajo con el secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright, en el Palacio de Miraflores, con el fin de evaluar y consolidar una agenda energética en beneficio de ambos países.

El encuentro se enmarca en el fortalecimiento de relaciones bilaterales y la “soberanía energética” de la nación bolivariana, según comunicó el vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Pérez Pirela.

En la reunión participaron también el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, y el representante diplomático de Venezuela ante Estados Unidos, Félix Plasencia, quienes, junto a Rodríguez y Wright, abordaron temas clave de cooperación energética.

La agenda de trabajo incluye, además, la posibilidad de atraer inversiones, modernizar el sector petrolero y definir pasos concretos para la implementación de acuerdos que impulsen la producción y gestión de hidrocarburos en Venezuela dentro del actual contexto de apertura económica.

T/CO