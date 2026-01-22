Presidenta Encargada Delcy Roriguez designó nuevas autoridades del Consejo Federal de Gobierno

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó a las nuevas autoridades del Consejo Federal de Gobierno (CFG) para el ejercicio 2026. Este órgano estratégico coordinará la relación entre el Ejecutivo Nacional, las regiones y el Poder Popular, con una estructura diseñada para priorizar la salud y la integración territorial.

La representación del Gabinete Ejecutivo estará liderada por el vicepresidente sectorial Jorge Márquez y la ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, quien tiene la misión de fortalecer el sistema público y atender directamente las demandas de asistencia médica realizadas por el pueblo a través de los mecanismos de consulta nacional.

Por parte de los estados, la instancia contará con la participación del gobernador de la Guayana Esequiba, Alexis Rodríguez Cabello, junto a los mandatarios de Carabobo, Rafael Lacava, y Cojedes, Alberto Galíndez.

Esta selección asegura una visión geopolítica integral que une los principales polos productivos con la zona estratégica del territorio en reclamación.

Finalmente, el nivel municipal estará integrado por un bloque plural encabezado por las alcaldesas Carmen Teresa Meléndez (Caracas) y Sugey Herrera (Barcelona), junto al alcalde Gustavo Duque (Chacao). Esta composición busca equilibrar las realidades de las grandes capitales y el interior del país, promoviendo el trabajo mancomunado por la paz y la estabilidad nacional.

