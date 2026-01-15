Presidenta encargada entregó propuestas legislativas sobre protección socioeconómica y aceleración de trámites

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, presentó el jueves ante la Asamblea Nacional (AN) dos instrumentos jurídicos para su debate parlamentario: el Proyecto de Ley para la Protección de los Derechos Socioeconómicos y el Proyecto de Ley Orgánica para la Aceleración de Trámites.

Rodríguez explicó que la primera propuesta legislativa tiene como objetivo proteger a los consumidores, garantizando la calidad de los bienes y servicios que se ofrecen en el país. Destacó que los productos fabricados en Venezuela “son nuestros principales embajadores en el mundo” y subrayó que esta ley tiene por objeto garantizar la justicia económica en todas las transacciones.

Solicitó el apoyo del Parlamento para llevar adelante su aprobación, afirmando que se trata de un instrumento necesario para reforzar la confianza, la producción nacional y la defensa de los derechos socioeconómicos de la población.

La presidenta encargada también presentó el Proyecto de Ley Orgánica para la Aceleración de Trámites, una propuesta que, según explicó, incorpora elementos del modelo antibloqueo para permitir la inaplicación de las normas que impiden las inversiones o los procedimientos administrativos normales.

Indicó que esta ley fue concebida para agilizar los procedimientos en la administración pública, eliminar los obstáculos que afectan a los ciudadanos y los sectores productivos y crear condiciones más eficientes para el desarrollo económico. “Aceleración es una palabra distinta”, afirmó, subrayando que el objetivo es eliminar cualquier barrera normativa que impida el buen funcionamiento del Estado y la llegada de nuevas inversiones.

Durante su intervención, Rodríguez instó a “torcer el curso de la antipolítica” en Venezuela, advirtiendo que el extremismo y el fascismo deben quedar excluidos del ejercicio de las funciones públicas.

Denunció que sectores extremistas promovieron medidas que consideraban el sufrimiento de la población como un daño colateral, sin importarles el impacto sobre los ingresos de los trabajadores, los servicios públicos o la actividad económica. «No les importaba el país», afirmó.

Rodríguez invitó a anteponer Venezuela a los intereses mezquinos y reiteró la petición de respeto a la dignidad nacional, indicando que «hemos pedido al Gobierno de los Estados Unidos respeto por la dignidad del presidente Maduro y respeto por la dignidad y la integridad de la primera dama».

REDACCIÓN MAZO