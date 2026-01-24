Presidenta Encargada exhorta a realizar un encuentro con todos los sectores políticos del país

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, desde el salón «Sol del Perú», exhortó a Jorge Rodríguez, en su condición de presidente del Consejo de Soberanía y Paz de Venezuela, a realizar de manera inmediata un encuentro con todos los sectores políticos del país.

En la misma línea, la Mandataria venezolana subrayó que esta reunión es con la finalidad de juntar a todos los «sectores políticos coincidentes y sectores políticos divergentes», para así convocar a un verdadero diálogo político, con resultados concretos e inmediatos.

Además, puntualizó que «ese diálogo político tenga un apellido, que sea diálogo político venezolano, donde no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá, ni desde Madrid, no (…) que sea un diálogo político venezolano, nacionalizado».

Aunado a ello, la Presidenta Encargada hizo un llamado a la reflexión y a mantener la unión por el bienestar y la paz de la Nación, para de esta manera darle un alto a la violencia y el odio; en aras de fortalecer la tranquilidad del país y contribuir al bienestar social del pueblo.

T y F/ Prensa Presidencial