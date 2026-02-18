Presidenta Encargada instó garantizar un turismo que cuide el ambiente: Primero que nada es el respeto a la naturaleza

Con motivo de los recientes hechos ocurridos en el Parque Nacional Morrocoy, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, enfatizó que reivindica el espíritu de recreación y diversión de nuestra cultura, «pero hay que hacerlo con equilibrio y respeto a la naturaleza», al referirse a algunos abusos detectados en la zona.

«Hemos visto ciertos abusos, por eso le he pedido al ministro de Ecosocialismo y a la presidenta de INPARQUES, que han estado hoy reunidos en una mesa técnica, justamente con usuarios, operadores y con los Organismos de Seguridad», informó.

En ese sentido, ratificó que para las próximas vacaciones se viva «con equilibrio», apuntando que «el equilibrio humano que primero que nada es el respeto a la naturaleza. Que nos divirtamos y tengamos un espacio para la recreación y disfrutar nuestra cultura, pero tiene que haber respeto a los derechos de la naturaleza».

La aseveración la hizo en los espacios de PDVSA La Estancia, donde lideró el acto donde lideró el acto para ofrecer el balance del despliegue de los Carnavales Felices y Seguros 2026, junto al vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón y demás autoridades.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, precisó que han venido analizando diversas críticas relacionadas con el mal uso que algunos visitantes han dado al Parque Nacional Morrocoy.

Indicó que, a partir de estas observaciones, se ha avanzado en una mesa técnica orientada a promover un modelo de turismo sustentable, con conciencia ecológica, respeto al ambiente y responsabilidad social.

En su intervención, la presidenta de INPARQUES, Rosinés Chávez hizo un llamado a la reflexión sobre el uso responsable de los parques nacionales y de recreación, así como también de monumentos naturales.

Destacó que la continuidad del ecoturismo y del turismo sostenible y sustentable depende de alcanzar la armonía necesaria entre el desarrollo turístico y la actividad humana.

