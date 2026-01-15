Presidenta Encargada instruye la creación de dos fondos soberanos

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que cualquier divisa que entre al país producto de la cooperación energética irán a dos fondos.

Durante el Mensaje Anual a la Nación, Rodríguez instruyó a la Vicepresidencia de Economía y al Ministerio de Economía y Finanzas a crear dos fondos soberanos. «El primero dedicado a la protección social para mejorar el ingreso de los trabajadores, para que las divisas vayan directamente a los hospitales, a las escuelas, a la alimentación y a las viviendas», detalló.

Asimismo, indicó que el segundo fondo será dedicado a la infraestructura y servicios para el desarrollo económico y social. «Esas divisas irán para el agua, la electricidad y la vialidad», afirmó.

Además, solicitó la creación de una plataforma tecnológica para que el uso de esos recursos sean transparentes y quede «desprovisto de burocracia, de corrupción y de indolencia».

La presidenta encargada enfatizó en que no hay que tenerle miedo la agenda energética Estados Unidos. «Venezuela tiene más de un siglo de experiencia, en 108 años ha explotado aproximadamente 78.000 millones de barriles de petróleo y de esos 78.000 millones de barriles de petróleo la Exxon Mobil produjo solo 20.000 millones de barriles de petróleo», destacó.

REDACCIÓN MAZO