Presidenta Encargada lidera encuentro para la Consulta Pública de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró este lunes un encuentro en el que se discute sobre la Consulta Pública de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La cual tiene el propósito de optimizar la explotación de recursos bajo principios de «soberanía energética».

En esta línea, es importante mencionar que otro de los objetivos centrales con los que se planteó este instrumento legal, es impulsar el aumento de la producción petrolera y adecuar el marco legal a las condiciones actuales, garantizando que el crudo, como recurso estratégico, sea extraído en beneficio de todos los venezolanos.

Vale acotar,que el pasado 22 de enero del presente año, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, para modernizar el sector energético.

Es relevante destacar que la reforma introduce un cambio estructural: la formalización de los Contratos de Participación Productiva (CPP). Bajo este modelo, las empresas operadoras asumen la gestión integral de los proyectos a su propio riesgo y costo, lo que dinamiza la actividad sin comprometer al Estado con deudas o compromisos financieros directos.

Este mecanismo permitió en el año 2025, el alcance de una producción de 1.2 millones de barriles diarios y atraer inversiones cercanas a los 900 millones de dólares, según lo informado por la Presidenta Encargada días anteriores.

Por otra parte, este domingo la Mandataria Encargada recordó el domingo 25 de enero, que Venezuela ya ha concretado su primer contrato para la exportación de gas,proyectando así al país como una potencia en este rubro, más allá del petróleo;destacando a su vez, que el objetivo es transformar las mayores reservas de crudo del mundo y las vastas reservas gasíferas del mundo en «prosperidad tangible».

T/Prensa Presidencial