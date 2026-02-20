Presidenta encargada promulga Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática

En un acto oficial desde el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada de la República Bolivariana, Delcy Rodríguez Gómez, firmó la noche de este jueves la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

El instrumento legal que busca marcar un hito en la política nacional fue aprobado horas antes por unanimidad en la Asamblea Nacional (AN).

Esta iniciativa, impulsada directamente por la mandataria encargada, fue anunciada inicialmente el pasado 30 de enero durante la apertura de las Actividades Judiciales del año 2026.

Durante el acto de la rúbrica, Rodríguez destacó la labor de los parlamentarios, quienes, según indicó, no portaban un simple cúmulo de papeles, sino la esperanza para Venezuela.

Asimismo, calificó la aprobación como un acto de grandeza y desprendimiento personal y colectivo, “cada uno de los que hemos tenido actuación política estos últimos 25 años nos estamos desprendiendo un poco de intolerancia y estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela”.

Finalmente, la jefa de Estado encargada celebró la presencia de diversos actores políticos en Miraflores y resaltó que este paso es fruto de un proceso profundo de reflexión que abarca a todos los sectores.

“Estamos dando este paso importante para demostrarle a Venezuela y al mundo de lo que somos capaces”, concluyó.

VTV