Presidenta encargada propone al Poder Legislativo agenda para avanzar en la modernización del SEN

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que desde el Ejecutivo Nacional se elevarán propuestas para ser evaluadas por el Poder Legislativo a fin de propiciar la optimización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

“En el área de los servicios públicos, queremos actualizar la Ley del Sistema Eléctrico Nacional, que vendrá acompañada de mejoras del sistema eléctrico en los procesos de generación, transmisión y distribución”, informó Rodríguez.

Además, planteó trabajar en la Ley del Uso Racional de la Energía; en ese contexto, señaló que los servicios públicos han sido uno de los sectores más afectados por la guerra económica y las medidas coercitivas que han sido impuestas al país.

“Este es uno los sectores donde el bloqueo criminal más daño ha hecho: los servicios públicos, y nosotros hemos venido avanzando en la recuperación del sistema eléctrico, pero la Venezuela que estamos soñando, la Venezuela a la que estamos apuntando es una Venezuela que requiere demanda de un sistema eléctrico que este en las mejores condiciones para garantizar el desarrollo económico y para garantizar también la vida de los venezolanos y las venezolanas”, refirió Rodríguez.

La información fue dada a conocer por la Presidenta Encargada desde el Palacio de Miraflores, a propósito de la Notificación al Ejecutivo Nacional del inicio del Periodo Legislativo 2026-2031.

F/Prensa MPPEE-CORPOELEC