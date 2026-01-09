Presidenta encargada Rodríguez agradece a España y Brasil por postura ante agresión de EE.UU.

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un contacto telefónico con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y con el jefe de Gobierno del Reino de España, Pedro Sánchez, con el objetivo de avanzar en una agenda de cooperación bilateral en diversas áreas estratégicas. Las reuniones formaron parte de la agenda internacional desarrollada tras las recientes agresiones del imperio norteamericano al país.

Rodríguez informó, a través de su cuenta en Telegram, que durante estos intercambios se presentó un balance detallado sobre los hechos registrados en el territorio nacional. “Durante estos intercambios, informé detalladamente sobre los ataques armados contra nuestro territorio, que ocasionaron el asesinato de más de un centenar de civiles y militares, así como sobre las graves violaciones al derecho internacional, incluida la violación de la inmunidad personal del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama, Cilia Flores”.

En el encuentro con el jefe de Estado brasileño, coincidió en la necesidad de fortalecer mecanismos de cooperación basados en el respeto mutuo y el diálogo. En este contexto, Rodríguez expresó: “Agradecí de manera especial al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al pueblo de Brasil por el acompañamiento y el apoyo brindado a Venezuela en los momentos más críticos tras la agresión sufrida”.

De manera paralela, la presidenta encargada sostuvo una reunión con el presidente Pedro Sánchez, en la que abordaron temas de interés común y la posibilidad de ampliar los espacios de trabajo conjunto. Rodríguez destacó la postura asumida por Madrid al afirmar que “agradecí la valiente postura del Gobierno de España condenando la agresión contra Venezuela y planteé nuestro interés en trabajar conjuntamente en una agenda bilateral amplia y beneficiosa para ambos pueblos y gobiernos”.

Ambos encuentros permitieron avanzar en propuestas orientadas a la cooperación política, económica y social, bajo principios de respeto al derecho internacional y a la soberanía de los Estados.

T y F/ VTV