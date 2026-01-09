Presidenta Encargada Rodríguez sostuvo encuentro con con el Embajador de la República Popular China en Venezuela, Lan Hu

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este jueves un encuentro institucional con el embajador de la República Popular China en Venezuela, Lan Hu, con el objetivo de fortalecer los lazos diplomáticos.

«Afectuoso encuentro con el Embajador de la República Popular China en Venezuela, Lan Hu, a quien transmitimos nuestro sincero agradecimiento por su condena al secuestro del Pdte. Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como a las agresiones contra Venezuela», informó en su canal oficial en Telegram.

Durante la reunión, Rodríguez transmitió el agradecimiento oficial del Gobierno Bolivariano por el respaldo manifestado por Beijing, destacando la importancia de la condena emitida por el gigante asiático frente al secuestro del Primer Mandatario, Nicolás Maduro, y la Primera Dama, Cilia Flores.

La presidenta encargada calificó la posición de la administración de Xi Jinping como «firme y consecuente», reafirmando que estas acciones diplomáticas se enmarcan en la defensa de los tratados internacionales y la autodeterminación de los pueblos.

T/Prensa Presidencial