Presidenta encargada: Somos vanguardia de la felicidad económica de Venezuela

“No puedes incluir paz social sin inclusión económica; nosotros, trabajadores y trabajadoras de esta industria, estamos a la vanguardia de la felicidad económica y social de Venezuela”, declaró este domingo la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, quien compartió con la fuerza trabajadora de la Refinería de Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui.

“Sabemos el esfuerzo de nuestros trabajadores petroleros, gasíferos, de la petroquímica; de sus manos ha surgido bienestar para el pueblo venezolano”, acotó Rodríguez.

En la misma instancia, elevó el espíritu de lucha de la clase obrera, a quienes describió como trabajadores que nunca se rinden, inclusive ante los esfuerzos por extremistas políticos para generar el caos en el territorio venezolano. “La respuesta de todo el territorio nacional y nuestro pueblo fue calma y cordura”, refirió.

“Quienes piensen distinto, bienvenida sea la discusión con respeto”, acotó la presidenta encargada. No obstante, advirtió que aquellos quienes apoyaron la agresión estadounidense contra la nación “no merecen la dignidad de este país y su sacrificio”.

VTV