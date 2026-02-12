Presidenta Encargada visitó empresa mixta Petro Independencia junto a Secretario de Energía de EEUU

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de Estados Unidos (EEUU), Christopher Wright, visitaron este jueves la empresa mixta, entre Chevron y Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), Petro Independencia, ubicada en la Faja Petrolífera del Orinoco.

El recorrido forma parte de la agenda de trabajo de Wright, quien arribó este miércoles 11 de febrero a Caracas en una visita oficial para desarrollar una agenda energética constructiva entre ambos países.

En ese sentido, el funcionario estadounidense sostuvo una reunión en el Palacio de Miraflores con la mandataria encargada, encuentro en el que destacó la intención del impulso de una relación de cooperación estratégica entre EEUU y Venezuela, orientada a generar mayor prosperidad y estabilidad económica para las dos naciones.

Entretanto, Rodríguez detalló que, durante el encuentro, conversaron sobre «proyectos en materia de petróleo, gas, minería y energía eléctrica», y precisó que la delegación que acompañó a Wright se reunió con sus pares venezolanos, en procura de concertar posturas que permitan «avanzar lo más rápido posible».

REDACCIÓN MAZO