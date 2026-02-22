Presidenta encargada y autoridades de salud evalúan plan de los programas sociales

A fin de fortalecer el sistema público de atención médica en el país, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una importante reunión de trabajo con las máximas autoridades del sector salud para coordinar las líneas de acción prioritarias de este periodo.

Durante el encuentro evaluaron el avance de los programas del Estado venezolano en este ámbito, informó el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela, en sus redes sociales.

El foco central de la reunión fue la optimización del Plan por la Salud y la Vida, entre otros proyectos destinados a garantizar el bienestar de la población.

La actividad contó con la presencia de la vicepresidenta sectorial de Salud, Ciencia, Tecnología y Ecosocialismo, Isabel Iturria; la ministra para la Salud, Nuramy Gutiérrez González; y el presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Carlos Alvarado.

A la jornada también se sumaron otros integrantes de la cartera de salud y del gabinete presidencial.

Esta reunión de alto nivel reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano en la evaluación constante de sus políticas públicas para asegurar una atención integral, gratuita y de calidad en todo el territorio venezolano.

VTV