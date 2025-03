Presidenta Sheinbaum anunció reformas para fortalecer búsqueda de desaparecidos

Durante una rueda de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que presentará el próximo lunes modificaciones a leyes para, entre otros objetivos, fortalecer la búsqueda de desaparecidos y generar una base de datos única.

La mandataria ratificó su compromiso con dichos cambios y explicó que aunque anunció que las expondría este jueves, aún no concluyeron Consejería Jurídica y todas las áreas, debido a que trata de un tema que requiere mayor análisis, detalló Prensa Latina.

Agregó que dicha reforma reside en “fortalecer la búsqueda y por otro lado fortalecer sanciones y generar todas las condiciones para que haya bases de datos únicas en el país que nos permitan atender” .

Así mismo, Sheinbaum agregó que cuando lamentablemente fallece una persona no identificada no existe una sola base de datos nacional, y ante una alerta de desaparición en un estado por una fiscalía no hay la obligación de difundirla a todo el país.

“No existe esa obligación hoy en la ley. Está mencionado, pero minimizado, no hay obligatoriedad”, indicó la dignataria de manera afirmativa sobre “cuestiones de este tipo son las que queremos que queden claramente a quién le corresponde estatal, federal o municipalmente”.

REDACCIÓN MAZO