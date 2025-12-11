Presidenta Sheinbaum reafirma soberanía de México ante amenazas de Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el país azteca no permitirá ningún tipo de intervención extranjera, en respuesta a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles acciones militares en territorio mexicano.

Durante la rueda de prensa, la presidenta afirmó que México mantiene una relación de cooperación en materia de seguridad con Washington y que no hay justificación alguna para operaciones militares externas. Destacó que la soberanía nacional es un principio innegociable, reseñó nota de prensa de Telesur.

Por otra parte, Sheinbaum informó sobre el avance de las negociaciones con Estados Unidos sobre el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. Indicó que México cumplirá con sus compromisos sin comprometer el suministro para consumo humano ni el volumen destinado a los productores nacionales.

La tensión bilateral aumentó después de que Trump amenazara con aplicar una tasa del 5 % si México no entrega los volúmenes de agua que, según Washington, faltan en el ciclo actual. La advertencia fija el plazo límite del 31 de diciembre para la liberación de 246,6 millones de metros cúbicos.

REDACCIÓN MAZO