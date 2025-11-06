Presidenta Xiomara Castro denuncia complot para sabotear elecciones en Honduras

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, alertó desde Belém, Brasil, sobre la existencia de un plan de la oposición de derecha para desestabilizar las elecciones generales previstas para el próximo 30 de noviembre.

Durante su intervención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP30), la mandataria denunció que su país enfrenta una nueva amenaza contra la democracia.

“Los mismos grupos que rompieron el orden constitucional en 2009 y que promovieron fraudes en las elecciones de 2013 y 2017 hoy conspiran nuevamente contra la voluntad del pueblo hondureño”, señaló Castro, aludiendo a sectores vinculados al derrocamiento del expresidente Manuel Zelaya.

La presidenta hizo referencia a una serie de grabaciones divulgadas por el Ministerio Público, que presuntamente vinculan a la consejera del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, y al diputado Tomás Zambrano, ambos del Partido Nacional, en una trama para alterar los resultados electorales.

Según explicó, se han difundido 26 audios que evidencian “un intento criminal de vulnerar la voluntad popular desde el propio órgano electoral”.

Ante los líderes internacionales reunidos en la COP30, Castro reafirmó que ninguna maniobra política, mediática o digital logrará impedir que el pueblo ejerza su derecho al voto. “Celebraremos elecciones libres, limpias y transparentes. Ninguna conspiración podrá arrebatarle al pueblo su derecho a decidir”, sentenció.

T/CO