Presidente activa cosecha Cafetalera Comunal 2025-2026 con créditos y recuperación de vías en Portuguesa

En un pase televisivo con la Comuna Productiva y Cafetalera «San José de Saguaz», el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, constató el éxito del inicio de la cosecha del Plan Comunal del Café 2025-2026, reafirmando el protagonismo del Poder Popular en la economía nacional.

Desde Biscucuy, localidad reconocida por su tradición cafetalera, la alcaldesa del municipio Sucre, María Murillo, destacó el impacto directo de las políticas gubernamentales en la cotidianidad del campo. La alcaldesa enfatizó el agradecimiento comunero: «En Biscucuy, donde se produce el mejor café del mundo, y que, gracias a su política, hoy en el inicio de cosecha pueden disfrutar de la recuperación de tres puentes que se cayeron y que ustedes lo han rehabilitado, que son esenciales para el traslado de nuestra cosecha».

Comuna modelo y productividad en ascenso

El Mandatario interactuó con los voceros comunales, quienes detallaron el alcance y la eficiencia productiva de la comuna. Albis Terán, vocero comunal de la Comuna «San José de Saguaz», precisó que la estructura abarca once consejos comunales y atiende a 855 familias, manejando «2.500 hectáreas de café en producción para un total de 12.500 quintales que produce esta gran comuna cafetalera». Terán subrayó la alegría por ver los planes desarrollados, consolidando un espacio fundamental para un rubro que mueve la economía del país.

Fórmula Perfecta: Financiamiento directo y dignidad

Por su parte, Wilmer José Terán, otro vocero comunal, destacó el carácter histórico de esta zafra, que «nace desde sus inicios desde el 2023» y ha contado con el apoyo sostenido del Gobierno Bolivariano.

Terán resaltó que el respaldo a los caficultores no se limita a la intención, sino a hechos concretos de financiamiento soberano: «Usted ha venido financiando con los créditos para caficultores y eso ha servido para que el sector caficultor no se endeude. Ya el caficultor goza de estos beneficios que ha dado usted, Presidente».

El vocero cerró su intervención aupando la estrategia económica que dignifica al trabajador: «Usted ha creado una fórmula perfecta: PAE, producir, abastecer y exportar. ¡Comunas cafetaleras o nada!», reafirmando el compromiso socialista de base para impulsar el desarrollo productivo de la Patria.

T y F/ Prensa Presidencial