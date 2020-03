Presidente de Argentina suma su voz en la lucha contra el bloqueo frente a la crisis por el Covid-19

El presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, sumó su voz en la lucha contra el bloqueo comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos a diversos países como la República Bolivariana de Venezuela, la República de Cuba, la República de Nicaragua, la República Popular China, la Federación de Rusia, la República Democrática de Corea y la República Árabe Siria, entre otros, no alineados con los intereses supremacistas de la Administración Trump.

«¿Qué le está pasando a dos países que están bloqueados como Venezuela y Cuba?. Acá no es una cuestión política; es una cuestión humanitaria. No digamos que nos interesamos en la vida del hombre si los condenamos a una orfandad. Yo, la verdad, en estas cosas soy muy decidido. No hay derechos para mis amigos y no hay derechos para mis enemigos. Los derechos lo tienen todos y el derecho a vivir bien, vivir sanos, lo tienen todos los pueblos», afirmó el mandatario argentino durante una entrevista concedida a Telesur.

El bloqueo económico y financiero del gobierno estadounidense ha impedido asegurar un suministro continuo de medicamentos especializados. Se impiden los pagos a proveedores y se congelan recursos destinados para tal fin. Para más información, visita: Las sanciones son un crimen (+Descargable)

Fernández comunicó que mantuvo una conversación con su par mexicano, Manuel López Obrador, a quien instó a convocar a una reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para condenar, en bloque, las medidas unilaterales coercitivas de Waschington contra los países soberanos, así como para coordinar esfuerzos ante la pandemia originada por el coronavirus.

Durante una videoconferencia con líderes del G20, Fernández también propusó la creación de un Fondo Mundial de Emergencia Humanitaria para enfrentar, mejor equipados de insumos, la pandemia del coronavirus COVID-19.

GRUPO DE PUEBLA

Igualmente, el Grupo de Puebla, espacio de pensamiento político surge para oponerse, desde la unidad regional, a los Gobiernos neoliberales, instó a los países del mundo a exigirle a Estados Unidos que ponga fin a los bloqueos impuestos unilateralmente contra Cuba y Venezuela.

«Estos bloqueos, que son sanciones políticas en contra de sus gobernantes, han violado, sin embargo y desde hace décadas, los derechos de los habitantes de estos países, condenándolos a vivir sin acceso a medicamentos o bienes materiales. Esto, que en situaciones normales es una crueladad, hoy -en el contexto de la pandemia por el coronavirus o Covid-19- es el anuncio de una tragedia que debemos, a toda costa, evitar», reza la declaración oficial emitida por el referido organismo.

«Ante el dilema de preservar la economía o la vida, no dudamos: elegimos la vida», escribió a través de su cuenta en Twitter.



T/Luis Lovera Calanche