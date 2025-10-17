Presidente de Bolivia denuncia acciones militares de EE.UU. contra Venezuela en el Caribe

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, condenó ante la comunidad internacional lo que calificó como una arremetida del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela en el mar Caribe, señalando que estas acciones constituyen una violación al derecho internacional.

A través de su cuenta en la red social X, Arce expresó su preocupación por el despliegue de fuerzas militares y operaciones encubiertas en la región. “Observamos con preocupación y denunciamos a la comunidad internacional el despliegue de fuerzas militares y la realización de operaciones en el mar Caribe, por parte de Estados Unidos”, escribió el mandatario boliviano.

El jefe de Estado enfatizó que los recientes sobre vuelos de bombarderos estadounidenses cerca del territorio venezolano representan “un claro acto de amedrentamiento” y rechazó los argumentos de Washington sobre la lucha contra el narcotráfico. “No engañan a nadie; no se trata de una guerra contra las drogas, son acciones injerencistas y violatorias de la soberanía nacional”, subrayó.

Arce alertó sobre la posibilidad de una escalada militar que ponga en riesgo la paz y estabilidad en América Latina y el Caribe, haciendo un llamado a que la región mantenga su carácter de Zona de Paz. Según reportes de Washington, operaciones recientes contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales cercanas a Venezuela han causado la muerte de aproximadamente treinta personas.

El mandatario boliviano concluyó que estas acciones representan un desafío a la soberanía regional y reiteró la necesidad de que la comunidad internacional actúe para garantizar la estabilidad y el respeto al derecho internacional en el Caribe.

T/CO