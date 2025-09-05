Presidente de Colombia condiciona colaboración con EEUU al respeto del derecho internacional

El presidente Gustavo Petro afirmó que la cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico con Estados Unidos depende del cumplimiento de las normas internacionales, tras el ataque a una lancha en el Caribe que dejó 11 muertos.

Petro calificó el incidente como un “asesinato” y subrayó que su gobierno no apoyará operaciones que violen los principios legales internacionales.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario reiteró que la colaboración bilateral se mantiene mientras se respete la legalidad.

El presidente recordó que, en operaciones recientes contra el narcotráfico, Colombia ha logrado incautar grandes cantidades de droga sin recurrir a la violencia letal, destacando la importancia del uso proporcional de la fuerza y la protección de civiles involucrados indirectamente en estas actividades.

T/CO