Presidente de Datanálisis asegura que “la oposición está entrampada en el falso dilema de votar y no votar”

“La oposición está entrampada en el falso dilema de votar y no votar”, afirmó este domingo el analista político y económico, Luis Vicente León, a propósito de las elecciones que se efectuarán el próximo 20 de mayo en la República Bolivariana de Venezuela, cuando el pueblo elija al Presidente de la República, así como a los miembros a los Consejos Legislativos Estadales y Consejos Municipales.

Entrevistado por el periodista venezolano José Vicente Rangel, el presidente de la encuestadora Datanálisis señaló que “la abstención de los opositores viene dada porque no tiene un líder que los haga soñar y los mueva a salir a votar”.

“El dilema de votar y no votar es un dilema falso. Puedo exponer cualquier cantidad de argumentos que soportan la tesis de salir a votar. Sin embargo, supongamos que los abstencionistas tienen toda la razón para abstenerse, pero al final se enfrentan con un problema técnico: ¿Qué hacer el día siguiente?. Es decir, el abstencionista dice: ‘No quiero votar, prefiero irme a mi casa, rascarme la barriga y celebrar con un trago porque Maduro ganó sin legitimidad y porque ‘nadie votó’. ¿Y entonces? ¿Qué pasará al día siguiente?”, argumentó.

Luis Vicente León señaló, en ese sentido, que si la dirigencia política de la oposición no se une, si no participa y no convoca a sus electores a votar, jamás podrá ganar una elección. Por ello -prosiguió- los abstencionistas tienen un problema técnico: “¿Qué harán un día después de las elecciones?”.



“Más del 95% de los habitantes de Chacao, el municipio opositor fundamental, son opositores y en las Elecciones regionales la abstención fue de 75%. La idea no es dejar de votar, hay que participar y la oposición debe entenderlo”, argumentó.

Por último, el analista político y económico le envió un mensaje a la dirigencia política de la oposición, la cual está completamente fragmentada: “Si no eres capaz de mover tu masa de electores por diversos factores, así no podrás ganar los comicios”.

Texto/Luis Lovera Calanche