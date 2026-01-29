Presidente de Fedecámaras aseguró que el 2026 promete crecimiento económico impulsado por las inversiones

El presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo aseguró que el año 2026 promete crecimiento económico impulsado por las inversiones que se puedan dar en el campo petrolero y en los desarrollos en materia energética.

Durante su participación en el programa “Al Aire”, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), destacó la necesidad del impuso de empresas que tengan capacidad empleadora, “para que se continúe la diversificación económica”.

Asimismo, manifestó que las cargas fiscales deben constituirse como una palanca para el desarrollo y crecimiento de la industria, para que en los mercados internacionales se pueda ganar “un espacio con la eficiencia del trabajador y la agresividad de la empresa y el compromiso del Gobierno Nacional”.

Además, Capozzolo resaltó que desde Fedecámaras está la voluntad y la disposición para apoyar las políticas públicas que se puedan estar emprendiendo para el hecho productivo del país.

“Venezuela es un país con muchas oportunidades, somos una tierra bendita en los recursos naturales y debemos emprender un camino histórico para explicarte la justa dimensión de los recursos naturales, pero que lo más valioso es cómo los transforma y su agregación nacional para convertirnos en una potencia exportadora”, expresó.Por último, señaló que Fedecámaras ha realizado propuestas a través de la discusión de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, desde la estrategia y centralizada en la garantía de la participación de las empresas venezolanas en todo el proceso productivo de expansión petrolera.

