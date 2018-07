Presidente de la ANC condena persecusión de la derecha contra Rafael Correa en Ecuador

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, condenó la noche de este miércoles la persecución emprendida por la derecha que actualmente gobierna el Ecuador, contra Rafael Correa, y señaló que lo que ocurre en ese país estaba anunciado.

Durante su programa Con el Mazo Dando recordó que la persecución a la izquierda en América Latina inició con Dilma Rousseff y Lula Da Silva en Brasil, Cristina Kirchner en Argentin, Manuel Zelaya en Honduras, Milagro Salas en Argentina “. dijo Cabello.

“¿Y la persecución a nosotros aquí en Venezuela? Ya el país sabe cómo los gringos trabajaron a la fiscal Ortega. Cuando uno ve que alguien se va de ladito, dejo el rabo afuera y los gringos se la agarraron. Eso hicieron con Luisa Ortega a ella se la llevaron para Francia y ahí ella decidió quedarse con ellos y traicionó al pueblo”. dijo el diputado.

Indicó que en Venezuela gobernara la derecha y tuvieran en sus manos instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Consejo Nacional Electoral, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, entre otros, no habría ningún líder revolucionario libre.

“La moraleja es que a la derecha no se le puede dar el más mínimo espacio, hay quienes creen que la derecha puede ser buena, el que piense así tiene su corazoncillo con la derecha”, señaló.

Señaló a modo de autocrítica que en su momento como presidentes algunos no se quisieron parecer al comandante Hugo Chávez. “Estamos con ellos ahorita, pero tienen que reconocer que se equivocaron, una revolución se hace o no se hace, pero no se puede hacer a medias, no se puede hacer pensando que la burguesía puede ocupar espacios”, sentenció.

Puntualizó que la derecha nunca va a ocupar puestos en función del pueblo, que los va a ocupar en función de sus propios intereses.

“Lo que ocurre en Ecuador, eso estaba cantado, lo que está ocurriendo en Brasil, esto estaba cantado y requete cantado, las instituciones, la derecha no perdona a nadie”, puntualizó.

T/Yorcellys Bastidas