Presidente de la Asamblea Nacional anuncia Encuentro Parlamentario del Gran Caribe en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó que Venezuela acogerá próximamente el Encuentro Parlamentario del Gran Caribe, un espacio convocado para coordinar acciones en defensa de la paz ante los intentos de imposición neocolonial.

Rodríguez comunicó la decisión a través de su canal de Telegram, destacando que esta iniciativa representa un paso adelante en la garantía del derecho a la autodeterminación y la soberanía de los Pueblos.

Durante su declaración, también destacó la importancia del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, constituido el pasado 16 de septiembre, que promovió la formación de 25 instancias regionales y 22 sectoriales, con más de 30 consensos programáticos.

La vicepresidenta segunda del Parlamento, América Pérez, precisó que la invitación a la reunión tiene como objetivo reunir a los legisladores del Caribe para analizar conjuntamente las amenazas que se ciernen sobre las naciones independientes de la región.

