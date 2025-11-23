Presidente del CNE destacó masiva participación del pueblo en la Cuarta Consulta Popular

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso durante un recorrido realizado por los distintos centros electorales de la ciudad capital y del pueblo de Galipán, aplaudió la masiva participación del pueblo venezolano y en especial de la juventud, en esta Cuarta Consulta Popular desarrollada en el territorio nacional.
«Es importante decir que Venezuela cada día tiene más actos de profundización de la democracia. Gracias por supuesto al Ejecutivo Nacional, al jefe de Estado y de gobierno, el presidente Nicolás Maduro, que le está dando la oportunidad a todo el pueblo de Venezuela para que pueda expresarse y decir dónde deben ir los recursos del Estado venezolano a través de los proyectos», acotó.
Asimismo, indicó que para esta jornada democrática donde participan las comunidades, se encuentran dispuestos «8.630 centros de votación con unos 9.663 mesas electorales, para 36.774 proyectos en 5.336 circuitos comunales».
Amoroso recordó a la población que el único requisito que se necesita para ejercer su derecho es tener más de 15 años y presentar su cédula de identidad laminada.
El presidente del CNE mostró su satisfacción porque este proceso está ocurriendo «en el este, oeste y también en el sur de Caracas».
«Nos sentimos profundamente orgullosos de que el Consejo Nacional Electoral en conjunto con el Ministerio de las Comunas y el Ejecutivo Nacional, se esté realizando este proceso como lo espera todo el pueblo de Venezuela», manifestó.
Al mismo tiempo, Amoroso señaló que a «Venezuela no la detiene absolutamente nadie, sigue progresando, sigue con su ritmo económico y por sobre todas las cosas con la profundización de la democracia que siempre hemos soñado los venezolanos».