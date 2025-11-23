Presidente del CNE destacó masiva participación del pueblo en la Cuarta Consulta Popular

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso durante un recorrido realizado por los distintos centros electorales de la ciudad capital y del pueblo de Galipán, aplaudió la masiva participación del pueblo venezolano y en especial de la juventud, en esta Cuarta Consulta Popular desarrollada en el territorio nacional.

«Es importante decir que Venezuela cada día tiene más actos de profundización de la democracia. Gracias por supuesto al Ejecutivo Nacional, al jefe de Estado y de gobierno, el presidente Nicolás Maduro, que le está dando la oportunidad a todo el pueblo de Venezuela para que pueda expresarse y decir dónde deben ir los recursos del Estado venezolano a través de los proyectos», acotó.