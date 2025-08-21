Presidente Díaz-Canel denuncia agresión masiva de EE.UU. contra Estados soberanos

Durante la XIII Cumbre Extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, condenó enérgicamente la reciente agresión de Estados Unidos (EE.UU.) contra los países de América Latina y el Caribe. Desde el evento, el mandatario alertó sobre el intento de Washington de reimponer la doctrina Monroe en la región, la cual amenaza la soberanía de los Estados.

Cuestionó el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el mar Caribe, al criticar que se justifique con falsos argumentos de “lucha contra el narcotráfico”. El presidente de Cuba señaló que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas a nivel mundial, además de denunciar la campaña mediática contra la República Bolivariana de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro, a quien se busca asociar con estas organizaciones criminales como parte de una estrategia de dominación imperial.

El líder cubano instó a los miembros del ALBA-TCP a fortalecer la integración regional y la unidad, al afirmar que la lucha no es solo política y económica, sino también cultural y moral, y que la resistencia pacífica es esencial para mantener la autodeterminación de los pueblos, como parte del legado de los libertadores.

Díaz-Canel también alzó su voz para condenar el genocidio del pueblo palestino en Gaza e hizo un llamado a detener la impunidad sionista y la complicidad imperial. “Basta ya de impunidad sionista y de complicidad imperial o viceversa; todos los crímenes tienen complicidad para poder mantenerse en el tiempo”, dijo.

Finalmente, el presidente cubano elogió al ALBA-TCP por su liderazgo en la defensa contra las amenazas imperiales y enfatiza que la unidad regional es el principal escudo de protección frente a la agresión norteamericana.

T y F/ VTV