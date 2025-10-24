Presidente expresa al pueblo colombiano que solo unidos se conquistará la paz en el Mar Caribe

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha ratificado, con relación a la situación del Mar Caribe con la excusa de la «lucha contra el narcotráfico», que Colombia y Venezuela son patrias hermanas, «unidas en la fortuna, en el riesgo, en la oportunidad y, para siempre, en simón Bolívar».

Por este motivo, el líder venezolano ha expresado al pueblo de Colombia que solo en unión se conquistará la paz, y que el legado de Bolívar seguirá uniendo a ambos países, por lo que expresó: «Que viva Colombia, que viva Venezuela y que viva Bolívar».

Además de ello, el Jefe de Estado ha aseverado que «nadie nos quitará nuestro Mar Caribe y que nuestro Mar Caribe seguirá en paz». Estas declaraciones han sido emitidas por el Presidente debido a los ataques de las fuerzas navales estadounidenses, que ya han destruido seis barcos, incluido uno en aguas territoriales de Colombia, sin pruebas que justifiquen las acusaciones del supuesto narcotráfico.

Venezuela: Territorio de paz y producción

En este contexto, el Mandatario venezolano enfatizó que la patria está profundamente comprometida con la producción y la paz, por lo que instó al Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras, a suplantar los fertilizantes por bio-insumos naturales, para de esta manera producir alimentos sanos que contribuyan al bienestar del cuerpo humano.

Asimismo, le instruyó al ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, a respaldar a los productores y agricultores del país, con el objetivo de incrementar la producción de alimentos en toda Venezuela.

En el mismo orden de ideas, resaltó que la producción en Venezuela sí es posible, porque Dios está con nosotros y nos concedió la bendición de ser una nación próspera, y que cuenta con la fusión poderosa del Poder Popular y militar: la Milicia Bolivariana, para mantener la «lucha no armada».

T y F/ Prensa Presidencial