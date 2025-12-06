Presidente: hemos liberado al país del narcotráfico y de bandas delincuenciales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó este viernes que Venezuela ha sido liberada del narcotráfico y de las bandas delictivas gracias a la construcción de un sistema policial integral y científico.

«Tren de Aragua, vencida, derrotada y desaparecida. Tren del Llano, vencido, derrotado y desaparecido. El Wilexis, vencido, derrotado y desaparecido. Cota 905, el Coqui, polvo sideral, vencido», sentenció el presidente Maduro.

Durante la inauguración de la Academia de Servicios de Policías de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el jefe de Estado destacó que Venezuela ha construido un sistema policial profesional, científico, ejemplar y lo pone al servicio de los países vecinos «para hacer acuerdos cuando quieran, de intercambio de información, de operaciones conjuntas porque nosotros hemos vencido a todas las bandas criminales».

«Hemos liberado a Venezuela con la fuerza de la ley y ese es un éxito que ponemos al servicio para luchar contra las bandas criminales, el crimen internacional, el narcotráfico y seguir venciendo por el camino de la ley, de la justicia, del orden y de la paz», expresó.

T/UN