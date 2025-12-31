Presidente Maduro: 2025 ha sido un gran año para Venezuela

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este martes, a pocas horas de finalizar el año, que este 2025 ha sido un gran año para Venezuela. «Un buen año para la familia, la comunidad, la sociedad, la República».

Desde el estado Aragua, durante la inauguración de la escuela internacional de liderazgo de la mujer Nora Castañeda, el jefe de Estado que durante el 2025 Venezuela ha vivido un big bang del poder comunal y un big bang de los movimientos sociales.

Maduro hizo hincapié al señalar que para este 2026 pone al frente a la mujer venezolana para los nuevos retos de la Patria. «Yo les puedo decir que de los consejos comunales y comunas del país el 70% del liderazgo son mujeres, las que hacen el trabajo. Les puedo decir que casi el 50% de los parlamentarios, diputados y diputadas electos en la elección de la nueva Asamblea Nacional que se instala en enero son ya mujeres diputadas. Ha sido es un buen año. Y para este 2026 pongo al frente a la mujer venezolana».

Por otra parte, el dignatario exaltó el crecimiento exponencial del Gran Movimiento de Movimientos Josefa Joaquina Sánchez, el cual suma 2.800.000 féminas que ya forman parte activa de las bases del movimiento.

Asimismo, mencionó que, de los 49.000 consejos comunales existentes en el país, 17.000 ya cuentan con un comité de base de mujeres legalmente constituido. Propuso como meta para el año 2026 alcanzar los 49.000 comités, lo que sumaría un total de 5 millones de mujeres ejerciendo liderazgo directo en sus comunidades.

T/UN