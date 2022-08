Presidente Maduro a Gustavo Petro: Tiendo mi mano para reconstruir la hermandad entre Colombia y Venezuela

El jefe de Estado Nicolás Maduro expresó este domingo sus felicitaciones al nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien de forma histórica dio su primer discurso al lado de la espada del Libertador Simón Bolívar.

“Felicitaciones a Colombia, a Gustavo Petro. Hemos visto todo el acto de la toma de posesión, ahí ha estado la espada, Bolívar, la historia. Tiendo mi mano al pueblo de Colombia y al presidente Gustavo Petro para reconstruir la hermandad sobre la base del respeto y del amor entre los pueblos”, manifestó el Mandatario nacional, a través de un video difundido en su cuenta en Twitter.

Maduro, tras mencionar que estuvo viendo junto a la primera combatiente, Cilia Flores, todo el acto de la toma de posesión de Petro, realizado en la plaza de Bolívar, en Bogotá, llamó a aprovechar “esta segunda oportunidad” que mencionó el nuevo Presidente de Colombia, por el bien, la felicidad y la paz entre ambos países.

“Digo por la paz de Colombia, por la paz de Venezuela. Felicidades a toda Colombia, felicidades presidente Petro”, enfatizó en su mensaje.

Durante sus palabras al pueblo y ante miles de asistentes a la ceremonia, luego de ser investido y realizar el juramento de ley como Presidente, Gustavo Petro sostuvo que los colombianos y colombianas historialmente fueron enviados a la condena de lo imposible pero ahora tienen la oportunidad de escribir el futuro juntos.

«Los colombianos y colombianas hemos sido, muchas veces en nuestra historia, enviados a la condena de lo imposible, a la falta de oportunidades, a los no rotundos. Quiero decirles a todos los colombianos y colombianas que me están escuchando […], que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado. Se la han ganado. Su esfuerzo valió y valdrá la pena. Es la hora del cambio. Nuestro futuro no está escrito. Somos dueños del papel y podemos escribirlo juntos en paz y en unión”, expresó.

El pasado 28 de julio, el nuevo canciller designado por Petro, Álvaro Leyva, arribó a Venezuela para sostener una reunión con el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Carlos Faría y el gobernador del estado Táchira, fronterizo con Colombia, Freddy Bernal.

En declaración conjunta, anunciaron que a partir del 7 de agosto del 2022, tras la toma de posesión Gustavo Petro como presidente de Colombia, se nombrarán embajadores y se reabrirán los consulados, hecho que marcará el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

T/Freidder Alfonzo

F/Prensa Presidencial-Archivo