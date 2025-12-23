Presidente Maduro a inversionistas: Cuando firmamos un contrato de acuerdo a la Constitución y la ley, eso se cumple,

Durante la Expo Motores Productivos 2025, realizada este lunes en Coche, el presidente Nicolás Maduro subrayó que el Estado venezolano garantiza respeto absoluto a los inversionistas que operan bajo el marco jurídico nacional.

En referencia a las operaciones de Chevron, el mandatario aseguró que los acuerdos firmados conforme a la Constitución y las leyes se cumplen de manera estricta.

Maduro enfatizó que Venezuela es un país “serio y digno”, heredero de la tradición de Simón Bolívar, y que los contratos suscritos con empresas extranjeras se respetan sin importar las circunstancias. “Con Chevron se cumple a cabalidad lo establecido, más allá de diferencias coyunturales con la administración actual”, afirmó.

Por su parte, el presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Héctor Obregón, informó que la planificación petrolera de este año ha permitido un crecimiento sostenido de la producción, alcanzando 1,2 millones de barriles diarios. Asimismo, destacó la consolidación de 22 Contratos de Participación Productiva (CPP) gracias a la aplicación de la Ley Antibloqueo, y señaló que la capacidad de refinación se incrementó en un 22 %, lo que asegura el suministro de combustible para la industria y la población.

Las declaraciones se producen tras el anuncio del zarpe del buque Canopus Voyager, perteneciente a Chevron, cargado con crudo venezolano rumbo a Estados Unidos. La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, confirmó la operación a través de su canal de Telegram, resaltando que se realizó en estricto cumplimiento de las normas y de los compromisos vigentes con la compañía.

T/CO