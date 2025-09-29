Presidente Maduro a la juventud: Ustedes son dueños del presente y garantía del futuro

Este lunes, el presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó la importancia de la juventud como pilar fundamental para construir un país soberano y en paz.

Durante la transmisión de la edición número 92 de su programa Con Maduro+, realizado desde la sede de la Gran Misión Venezuela Joven, el Mandatario aprovechó la ocasión para conmemorar el día de San Miguel Arcángel, a quien pidió fortaleza espiritual para enfrentar lo que denominó “las amenazas imperiales”. Afirmó que “el poder de Dios siempre prevalecerá”.

El programa coincidió con el relanzamiento de la Gran Misión Venezuela Joven, iniciativa social orientada al impulso de políticas públicas para el desarrollo integral de los jóvenes.

Maduro también recordó la aprobación de la Ley Antibloqueo en 2020, destacando su papel en la defensa económica del país frente a sanciones internacionales. “La juventud debe ser protagonista, marcar el rumbo. Son el presente activo y la garantía del mañana”, expresó.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial