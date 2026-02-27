Presidente Maduro a Tribunal de Nueva York: «Tengo derecho a que el gobierno de Venezuela pague por mi defensa legal»

En un documento recientemente presentado ante el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, el mandatario venezolano Nicolás Maduro Moros formalizó su situación respecto a la contratación de su equipo legal para costear su defensa.

Bajo pena de perjurio, Maduro ratificó que el 4 de enero de 2026 contrató a Barry J. Pollack y al bufete Harris St. Laurent & Wechsler LLP para que asuman su representación legal en el proceso judicial que enfrenta.

En el documento, el presidente Nicolás Maduro se fundamenta en las leyes y prácticas de la República Bolivariana de Venezuela y sostiene que tiene el derecho constitucional de que el Estado venezolano sufrague los costos de su defensa legal. Asimismo, el mandatario nacional manifestó que no cuenta con los recursos propios para financiar una defensa de esta magnitud, habiéndose basado exclusivamente en la expectativa de que el Gobierno de Venezuela asumiría dichos honorarios.

En este sentido, el jefe de Estado venezolano ofreció presentar una declaración jurada financiera ante el Tribunal para demostrar su incapacidad económica de pago si el juez lo requiere. Además confirmó que el Sr. Pollack presentó su comparecencia formal el 5 de enero de 2026 y expresó su deseo de que continúe siendo su abogado de elección.

A continuación, el texto íntegro de la carta presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, escrita por el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

T/VN