Presidente Maduro a Trump: El Gobierno de EEUU debe abandonar su plan

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se ha dirigido este viernes a su par de EE.UU., Donald Trump, instando a su administración a dejar de buscar «un cambio de régimen violento» en Venezuela.

«Le digo al presidente Donald Trump, una vez más le digo desde Caracas la bella, desde Venezuela la pacífica: ‘El intento que algunos de sus funcionarios están haciendo por un cambio de régimen en Venezuela, otra vez es un error'», declaró el mandatario en una jornada de activación de las milicias.

Aseguró asimismo que «pretender montar un expediente falso […] con el tema del narcotráfico para agredir a un país, para calificar a la institucionalidad de un país, es tratar de cubrir con un expediente sucio tipo Hollywood […] un cambio de régimen».

«El Gobierno de EE.UU. debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe, y respetar la soberanía, el derecho a la paz y a la independencia de nuestros países, ganada de manera heroica por nuestros libertadores y libertadoras», advirtió.

Maduro salió al paso de los señalamientos de su homólogo estadounidense sobre el papel de Venezuela en el tráfico internacional de drogas, a los que calificó de «cuentos falsos».

«Eso de que Venezuela es un país productor y vendedor de drogas, ¿de dónde lo sacan? Con todo respeto le digo, señor presidente Trump: aquí en Venezuela se le respeta. Y Venezuela respeta para que la respeten. Y con el respeto que nos hemos ganado, se lo decimos: esos informes de inteligencia que le pasan, no son verdad», alegó.

Para fundamentar su apreciación, aludió nuevamente a los informes especializados de Naciones Unidas y otras entidades internacionales, en los que queda claramente establecido que Venezuela no figura como punto estratégico para el trasiego internacional de narcóticos.

