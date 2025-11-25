Presidente Maduro acompaña al pueblo por el Bicentenario de la Espada del Perú

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, participó este martes en Caracas en la marcha conmemorativa del Bicentenario de la Entrega de la Espada del Perú al Libertador Simón Bolívar, acompañando al Poder Popular y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) durante el recorrido hasta el punto de concentración final.

Al recibir simbólicamente la espada, el mandatario afirmó: «La recibo 200 años después con su energía y fuerza libertadora, emancipadora de pueblos, es la espada de la victoria de toda América».

Maduro destacó la unión del pueblo con los componentes militar y policial: «Hoy el pueblo sorprendente revolucionario de Caracas en perfecta unión popular, militar y policial ha salido a las calles a decir que Bolívar es el jefe, el comandante de las batallas de este siglo».

El mandatario resaltó también la vitalidad y el compromiso de los ciudadanos: «Este pueblo está más vivo, energizado y empoderado que nunca».

Asimismo, subrayó la importancia de la movilización y los símbolos patrios: «Esta Caracas se ha visto engalanada con esta inmensa movilización. Le han llamado la gran marcha de la bandera y la espada de Bolívar. Porque si esta es la espada de Bolívar, ese tricolor que lleva el pueblo con orgullo, es el amarillo, el azul, el rojo y las ocho estrellas de Simón Bolívar, son el estandarte de los ejércitos libertadores».

En un mensaje dirigido a la ciudadanía y a la FANB, el presidente enfatizó la responsabilidad de todos en esta coyuntura histórica: «Estamos obligados a crecernos en esta coyuntura, estamos obligados a ser gigantes como pueblo, como Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como patria.Estamos obligados a autoexigirnos y exigirnos diez veces más de lo que damos, de lo que somos, de lo que hemos dado. No hay excusas para nadie: prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República. No hay excusas para nadie, sea civil, sea político, sea militar. Que nadie se excuse: prohibido fallar, la patria lo reclama».

T/CO