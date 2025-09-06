Presidente Maduro activó las Unidades Comunales Milicianas en todo el país

Desde la Academia Militar del Ejército Bolivariano, el presidente Nicolás Maduro encabezó el acto de activación de las Unidades Comunales Milicianas, desplegadas en los 5.336 circuitos comunales que abarcan todo el territorio venezolano.

Durante su intervención, el Mandatario señaló que este día marca el inicio oficial de las operaciones organizativas de la Milicia Nacional Bolivariana, conformada por ciudadanos que participaron en las recientes jornadas de alistamiento. “Hoy comienza una nueva etapa para la defensa integral del país, con una milicia estructurada y comprometida”, expresó.

Maduro enfatizó que esta acción representa un avance significativo en el fortalecimiento del sistema de defensa nacional, en línea con lo estipulado en la Constitución, que establece que la protección de la soberanía es responsabilidad compartida de todos los venezolanos.

Además, reiteró la activación del Sistema de Alistamiento Permanente (SAP) mediante la plataforma Patria, invitando a quienes deseen sumarse a la Milicia Nacional Bolivariana a hacerlo como expresión de su compromiso con la defensa de la nación.

Con este despliegue, el Ejecutivo reafirma su apuesta por la unión entre el pueblo y las fuerzas armadas, consolidando un modelo de seguridad participativo, soberano y profundamente vinculado a las comunidades.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial