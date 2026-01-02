Presidente Maduro advierte que EEUU busca apoderarse de los recursos naturales de Venezuela a la fuerza

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que el actual gobierno de los Estados Unidos busca imponerse mediante la intimidación y la fuerza para apoderarse de los recursos naturales de la Nación, advirtiendo que tales acciones preparan el terreno para un conflicto de dimensiones similares a la guerra de Vietnam en la región del Caribe.

Durante una entrevista concedida al periodista Ignacio Ramonet, cuestionó la ética de la administración estadounidense y aseguró que los preparativos para una intervención militar violan de forma la Carta de las Naciones Unidas.

«¿Cuál es la meta del gobierno actual de Estados Unidos? Ya lo han dicho: agarrarse todo el petróleo de Venezuela, el oro, las tierras raras, las riquezas de Venezuela», afirmó el jefe de Estado mientras recorría las calles de la capital. Sostuvo que existe un debate abierto sobre las intenciones de Washington y señaló que el uso de amenazas inusuales y extravagantes constituye un delito internacional que rompe con el orden establecido desde 1945.

El mandatario instó a la juventud y a los sectores religiosos del país del Norte a cuestionar las políticas de su Ejecutivo. «El Pueblo estadounidense tiene que preguntarse si eligieron al gobierno actual para que iniciara intervenciones militares otra vez en América Latina; si es ético, si es moral y si es cristiano hacer lo que están haciendo», sentenció.

En tal sentido, comparó la situación actual con conflictos históricos que han marcado la política exterior de EE.UU., preguntando si la sociedad estadounidense se siente orgullosa de los resultados en Afganistán, Irak o Libia.

La posibilidad de un enfrentamiento armado en Suramérica representaría una regresión histórica que la sociedad mundial debe rechazar. «He dicho no a una guerra de Vietnam otra vez. Si tú haces una encuesta, el 80% de los estadounidenses no quiere una guerra en Vietnam. ¿Se van a traer una guerra de Vietnam, una guerra en Afganistán para acá al Caribe?», dijo.

El jefe de Estado concluyó que la política de la administración actual de Estados Unidos contraviene las aspiraciones de paz de la humanidad y del propio Pueblo estadounidense.

T/Prensa presidencial