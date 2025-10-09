Presidente Maduro advierte que EUUU quiere una guerra para imponer un gobierno títere y robarse el petróleo

El presidente Nicolás Maduro denunció este miércoles que el gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) lo que quiere es una guerra en el Caribe para apropiarse indebidamente de los recursos naturales de Venezuela, mediante un cambio violento de gobierno de la República Bolivariana.

Desde la parroquia El Cementerio en Caracas, donde reinauguró el hospital pediátrico Dr. Julio Criollo Rivas, el mandatario se refirió sobre los ataques de EE. UU. a embarcaciones en el mar Caribe: «Lo que quieren es una guerra en el Caribe y Suramérica para un cambio de régimen, para imponer un gobierno títeres y robarse el petróleo, el gas y el oro».

Igualmente, recalcó que no permitirá que Venezuela sea atacada por el «imperio» de EE:UU. y advirtió que los recursos naturales de Venezuela no serán entregados. «Le tenemos noticias al imperio norteamericano ese petróleo. Ese gas, ese oro, esta tierra y este pueblo seguirán siendo de los venezolanos y las venezolanas y jamás permitiremos que nuestra patria sea vulnerada ni tocada, jamás. No es un hombre. Es un país entero. Es un pueblo, es un proyecto histórico y se llama Simón Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios y Blanco, Simón Bolívar. El Libertador es un pueblo».

T/Agencia